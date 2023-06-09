Федотов отказался отвечать на вопрос о Сутормине

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» не стал отвечать на вопрос о том, усилил бы полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ЦСКА.

— Агент Алексея Сутормина подтвердил, что есть интерес ЦСКА. Этот футболист усилил бы состав? Вы с ним долгое время работали в «Оренбурге».

— Это немножко провокационный вопрос. Если я скажу, что он бы усилил ЦСКА, то завтра все уже напишут, что Сутормин в нашем клубе. Поэтому я промолчу.

Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфере заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.