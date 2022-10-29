Федотов отметил хорошую игру всех футболистов ЦСКА после матча с «Локомотивом»

29 октября, 22:42
Главный тренер ЦСКА Владими Федотов рассказал, что думает об игре своей команды после матча 15-го тура РЛП с «Локомотивом» (1:0).
— Кем заменять Чалова и Зайнутдинова?
— Пока это только слухи.
— Заболотный стал появляться на поле, а Гайич присел на скамейку. С чем это связано?
— Все прибавили. Никто не сбавил.
— Как вам итоги первого круга?
— Как всегда. Наверное, немного разочарованы тем, что нас подвела реализация. Могли, чуть лучше, побольше набрать очков.
— Вы считаете, что если побольше набрать очков, то ввязываетесь в конкуренцию с «Зенитом».
— Теперь мы так не можем сказать. Ведь мы эти очки потеряли, достаточный разрыв. Но мы не опустим руки, будем дальше двигаться по турнирной таблице.
— Правильно понимаю, что вы намекаете на то, что главная проблема — реализация?
— Так всегда бывает: в чем-то одном главная проблема. Проблема не бывает одна. Всего по чуть-чуть, есть мелочи: длина скамейки и все остальное, что влияет на результат.
Федотов также заявил, что в первом круге сезона-2022/23 РПЛ отметил бы работу всей команды без исключения. Тренер сказал, что игроки ЦСКА играют хорошо, однако не стал ставить им оценку по итогам 15-ти прошедших туров.
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