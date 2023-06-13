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Федотов отреагировал на идею Карпина о более серьезном наказании для судей за ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на идею главного тренера сборной России Валерия Карпина о более серьезном наказании для судей, допустивших ошибки в матчах чемпионата России.

«Есть система наказания для арбитров. Не уверен, есть ли смысл от наказания деньгами, что от этого арбитр станет лучше работать? Наказание в виде пропуска трех матчей в РПЛ я считаю, что нужно, но арбитру, как и игроку, нужно давать практику. Если игрок пропускает матчи, он тренируется со всеми вместе, он же не сидит дома. Если он просидит полгода, а потом его выпустят, он не покажет того уровня, который у него был до этого. К таким решениям нужно подходит кропотливо, потому что есть ошибки понятные, а есть не понятные. Мы стали заложниками ВАР, некачественного обучения арбитров, которые не могут принять решение. А возможно, они все сломлены психологически, и качество от этого только страдает. Предложение Карпина — это не выход из ситуации, а вот настоящий выход надо искать», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

Ранее Карпин заявил, что к арбитрам, совершившим ошибку, нужно принимать серьезные меры.

Источник: https://metaratings.ru/news/igor-fedotov-o-predlozhenii-karpina-ot-nakazanii-i-shtrafov-sudeistvo-luchshe-ne-stanet-258424/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Игорь Федотов
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