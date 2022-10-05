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Сегодня, 11:00

Федотов: «Меня называют русским Тен Хагом? Впервые слышу. Я Владимир Федотов»

Федотов отреагировал на информацию о сравнении его с тренером «МЮ» Тен Хагом
Мария Куцубеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство с «Зенитом» и ответил на вопрос о сравнении его с Эриком тен Хагом из «Манчестер Юнайтед».

— То, что вас называют русским Тен Хагом, вам как-то льстит?

— В первый раз такое слышу. Я Владимир Федотов!

— Может ли ЦСКА бороться так же с «Зенитом», как нам показал «Спартак»?

— Это отдельно взятый матч, тем более кубковый. Там изначально все 50 на 50 вне зависимости от лиг, в которых находятся команды. У всех хорошая мотивация. Тем более в этой системе, когда три команды выходят, можно экспериментировать, делать какие-то ложные ходы. Я бы не стал здесь как-то категорично к этой игре относиться.

— А все ложные ходы получаются?

— Если бы все получалось по мановению волшебной палочки, было бы прекрасно.

В 11 турах РПЛ ЦСКА набрал 22 очка и расположился на втором месте турнирной таблицы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Эрик тен Хаг
8
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