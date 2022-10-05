Федотов: «Меня называют русским Тен Хагом? Впервые слышу. Я Владимир Федотов»

Сегодня, 11:00
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство с «Зенитом» и ответил на вопрос о сравнении его с Эриком тен Хагом из «Манчестер Юнайтед».
— То, что вас называют русским Тен Хагом, вам как-то льстит?
— В первый раз такое слышу. Я Владимир Федотов!
— Может ли ЦСКА бороться так же с «Зенитом», как нам показал «Спартак»?
— Это отдельно взятый матч, тем более кубковый. Там изначально все 50 на 50 вне зависимости от лиг, в которых находятся команды. У всех хорошая мотивация. Тем более в этой системе, когда три команды выходят, можно экспериментировать, делать какие-то ложные ходы. Я бы не стал здесь как-то категорично к этой игре относиться.
— А все ложные ходы получаются?
— Если бы все получалось по мановению волшебной палочки, было бы прекрасно.
В 11 турах РПЛ ЦСКА набрал 22 очка и расположился на втором месте турнирной таблицы.
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