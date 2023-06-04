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Сегодня, 10:16

Федотов отреагировал на новость о личной заинтересованности в трансфере Сутормина

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заинтересованности в приобретении вингера «Зенита» Алексея Сутормина.

«Первый раз слышу», — сказал Федотов «СЭ».

Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфеее заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.

Алексей Сутормин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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