Федотов о дне рождения Акинфеева: «Понимая это, нельзя было расслаблять «булки» на последней секунде матча против «Факела»

Сегодня, 17:30
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что подарит вратарю Игорю Акинфееву на день рождения. 8 апреля голкиперу исполнилось 38 лет.
— Есть ли какой-то специальный подарок Акинфееву, может быть, отдельный выходной?
— Вам что, все секреты рассказать (смеется). Это грандиозное событие, безусловно. Понимая это, «булки», конечно, нельзя было расслаблять на последней секунде матча против «Факела», — сказал Федотов «СЭ».
Акинфеев является воспитанников ЦСКА, за команду он выступает с 2003 года.
ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 36 очков за 22 матча.