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Сегодня, 17:30

Федотов о дне рождения Акинфеева: «Понимая это, нельзя было расслаблять «булки» на последней секунде матча против «Факела»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что подарит вратарю Игорю Акинфееву на день рождения. 8 апреля голкиперу исполнилось 38 лет.

— Есть ли какой-то специальный подарок Акинфееву, может быть, отдельный выходной?

— Вам что, все секреты рассказать (смеется). Это грандиозное событие, безусловно. Понимая это, «булки», конечно, нельзя было расслаблять на последней секунде матча против «Факела», — сказал Федотов «СЭ».

Акинфеев является воспитанников ЦСКА, за команду он выступает с 2003 года.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 36 очков за 22 матча.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
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