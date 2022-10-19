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Сегодня, 19:05

Федотов ответил, должен ли был Карасев показывать красные карточки Промесу, Соболеву и Ермакову

Игорь Рабинер
Обозреватель
Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» высказался об эпизодах дерби со «Спартаком», в которых главный судья Сергей Карасев показал желтые, а не красные карточки спартаковцам Квинси Промесу, Александру Соболеву и армейцу Никите Ермакову.

— И Промес, и Соболев в первые 15 минут матча прошли по грани удаления. На мой взгляд, желтые карточки были показаны верно, поскольку Квинси еле коснулся Роши, а нога Соболева в подкате шла низко. Вы согласны с такой оценкой или думаете, что кто-то из них наиграл на красную?

— Как у ЦСКА, так и у «Спартака» по этим ситуациям свои мнения, и это нормально. Просто мы должны отталкиваться от одинаковых трактовок. По-моему, это очевидные вещи, хотя всегда можно придумать отговорки. Вспоминаю ЧМ-2006, когда Уэйн Руни, сделал легкую отмашку ногой в отношении Рикарду Карвалью, за что получил красную карточку. Он его еле задел, но была четкая трактовка. Ведь это тоже результат подготовки к игре, ее условие — чтобы психологический настрой был правильным, не зашкаливал.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Потом был прыжок Соболева. Наш футболист в результате него не тренируется ни сегодня, ни завтра. Хорошо, что доиграл матч, великолепно проявил волевые качества. Но повторяю: одно из условий успеха — справиться с психоэмоциональным состоянием при подготовке к такой игре. Мы уже говорили о постоянном внимании, эмоциях, градусе. А здесь нужно выйти на игру с холодной головой.

— Ваш молодой футболист Ермаков, судя по прыжку в Пруцева, который многие расценили на красную, вышел с горячей?

— Конечно. Он пошел в этакую штыковую атаку. Хотел выбить мяч, а попал в ногу. Это то же самое, неправильно выполненное техническое действие. Да, была потеря мяча, и он не смог быстро вступить в отбор. Да, нужно преследовать соперника, оказывать на него давление, — но в этой ситуации играть таким образом в корне неверно.

— Для вас стало большим облегчением, что и Иванов не позвал Карасева смотреть видео, и сам Карасев не показал красную?

— Да. Нам важен каждый футболист. Перед игрой в Оренбурге это была бы, конечно, потеря для нас.

По решению ЭСК РФС, Карасев ошибся, не удалив на 81-й минуте Ермакова.

Александр Соболев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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