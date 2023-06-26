Федотов ответил на вопрос, мог ли зимой в ЦСКА появиться Фалькао

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли зимой в команде появиться колумбийский форвард Радамель Фалькао.

— Зимой вы не взяли еще одного нападающего, хотя подобное желание было. Правда ли, что был вариант с Радамелем Фалькао?

— Эта тема звучала отдаленно. Но в тех реалиях, в которых сейчас находится российский футбол, мне кажется, такой переход тяжело осуществить, — сказал Федотов «СЭ»

37-летний колумбиец с 2021 года выступает за испанский «Райо Вальекано». В сезоне-2022/23 Фалькао провел 27 матчей в ла лиге, отметившись двумя забитыми мячами.

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