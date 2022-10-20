Федотов о конфликте с Абаскалем: «Буду ли я на КДК? Пока неясно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, будет ли он присутствовать на заседании КДК РФС по итогам 13-го тура РПЛ.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью со «Спартаком» (2:2). После первого тайма между Федотовым и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем произошла стычка. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что оба специалиста были вызваны на заседание комитета.

— Вы будете присутствовать на КДК?

— Пока неясно, — ответил Федотов.

— Заседание в 12.

— У нас в час тренировка. Вы же понимаете, что я не успею.

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 20 октября и начнется в 12.00 по московскому времени. Как ранее сообщал «СЭ», Гильермо Абаскаль приедет на это заседание.