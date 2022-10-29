Федотов ответил на вопрос об интересе клубов из Италии к игрокам ЦСКА

Сегодня, 22:22
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Федору Чалову и Бахтиеру Зайнутдинову.
— Появилась информация, что игроками ЦСКА интересуются в Италии. В частности Зайнутдинов, Чалов.
— Это великолепно. Хорошая оценка их работы.
— Вы не боитесь потерять их зимой?
— Таков футбол. Кем заменять? Пока это слухи.
— Вы будете рады, если они уедут в топ-чемпионат?
— Мы будем рады их развитию.
Сообщалось, что ряд итальянских клубов проявляют интерес к футболистов ЦСКА.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования