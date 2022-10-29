Федотов ответил на вопрос об интересе клубов из Италии к игрокам ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Федору Чалову и Бахтиеру Зайнутдинову.

— Появилась информация, что игроками ЦСКА интересуются в Италии. В частности Зайнутдинов, Чалов.

— Это великолепно. Хорошая оценка их работы.

— Вы не боитесь потерять их зимой?

— Таков футбол. Кем заменять? Пока это слухи.

— Вы будете рады, если они уедут в топ-чемпионат?

— Мы будем рады их развитию.

Сообщалось, что ряд итальянских клубов проявляют интерес к футболистов ЦСКА.