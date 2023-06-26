Федотов подтвердил, что хотел пригласить Терехова и Макарчука из «Сочи» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал об интересе армейцев к защитникам «Сочи» Сергею Терехову и Артему Макарчуку.

— Вообще насколько плотно вы задействованы в селекции ЦСКА, если сравнивать с временами «Оренбурга» и «Сочи»?

— По крайней мере наш штаб дает добро на приобретение того или иного футболиста. Мы очень тщательно анализируем то, что нам дают селекционная служба и аналитический отдел. Пытаемся выбрать того, кто нам реально необходим.

— Вы инициировали появление кого-то из игроков, кто пришел в ЦСКА в этом сезоне?

— Нет. Есть селекционный отдел, который нам дает варианты по необходимым позициям, и мы уже выбираем из них.

— Правда ли, что хотели привести пару игроков из «Сочи», в частности Сергея Терехова и Артема Макарчука, но последовал жесткий бан от Ротенберга на эти действия?

— Не очень хорошо осведомлен насчет бана. Мы понимали, что игроки на контрактах, и дело дальше не пошло. Безусловно, зная футболистов и учитывая то, что ЦСКА летом потерял много игроков, желание пригласить их в команду у меня было.

Федотов тренировал «Сочи» до лета прошлого года, когда он возглавил ЦСКА. В сезоне-2022/23 армейцы финишировали на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» занял десятое место по итогам сезона.

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