Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 сентября, 10:50

Федотов подвел итоги выступления ЦСКА после восьми туров РПЛ

Виктория Кравченко
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после восьми туров чемпионата России подвел итоги выступления своей команды на старте сезона-2022/23.

«Если оценивать эти восемь туров, можно сказать, что ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперед. Работа идет, команда сыгрывается, новички постепенно адаптируются», — передает слова Федотова Bobsoccer.

Специалист считает, что команда на данный момент находится на заслуженном месте в турнирной табице.

После 8 туров РПЛ ЦСКА набрал 17 очков и расположился на втором месте. «Зенит» с 20 очками занимает первую строчку.

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года, сменив на посту Алексея Березуцкого.

10 сентября армейцы сыграют дома с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/vladimir-fedotov-krasnodar--ambicioznaja-i-sygrannaja-komanda-nacelennaja-na-rezultat.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вратарь «Ахмата» Шелия признался, что был очень рад обыграть «Локомотив»

Семак: «Сейчас в «Зените» травмированных нет, но кто-то может вылететь в любой момент. Надо быть готовыми»