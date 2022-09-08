Федотов подвел итоги выступления ЦСКА после восьми туров РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после восьми туров чемпионата России подвел итоги выступления своей команды на старте сезона-2022/23.

«Если оценивать эти восемь туров, можно сказать, что ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперед. Работа идет, команда сыгрывается, новички постепенно адаптируются», — передает слова Федотова Bobsoccer.

Специалист считает, что команда на данный момент находится на заслуженном месте в турнирной табице.

После 8 туров РПЛ ЦСКА набрал 17 очков и расположился на втором месте. «Зенит» с 20 очками занимает первую строчку.

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года, сменив на посту Алексея Березуцкого.

10 сентября армейцы сыграют дома с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России. Начало — в 17.30 мск.