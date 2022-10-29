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Сегодня, 21:45

Федотов поздравил болельщиков ЦСКА с победой в матче с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поздравил болельщиков с победой в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить команду и болельщиков с этой трудной победой. Она была необходимой, после неудачных игр, когда не могли реализовать свое преимущество. Есть над чем подумать, есть над чем поработать. Нужно выдавать более уверенную игру, что нужно было делать в прошлых матчах. Сегодня было много желания, стараний и борьбы», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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