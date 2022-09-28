Федотов прокомментировал игру Акинфеева в матче ЦСКА с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру голкипера Игоря Акинфеева в матче Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (2:0).

— Акинфеев в составе? Это наше решение. Мы сыграли с молодежной командой, где он не играл. Игровой тонус был нужен.

— Ожидания от Щенникова? Он набирает форму, был серьезный по времени период реабилитации. Он важная единица в нашей структуре, нас не так много. Травма Дивеева достаточно серьезная, требует длинного восстановления. Георгий уже приступил к тренировкам, находится в достаточно хороших кондициях.