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10 декабря, 22:52

Федотов — о восьмом месте ЦСКА в РПЛ: «Как можно быть довольным результатом, если мы находимся в середине таблицы?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги первой части сезона в РПЛ.

В 18-м туре ЦСКА на выезде уступил «Краснодару» (0:1), пропустив решающий гол на 90-й минуте встречи. За быков отличился Никита Кривцов, вышедший на замену.

«Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в РПЛ перед зимним перерывом. В следующем туре весной армейцы на своем поле сыграют с «Оренбургом» (1-3 марта).

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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