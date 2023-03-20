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Сегодня, 21:08

Федотов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Команда очень хорошо восприняла победу над «Зенитом» с эмоциональной точки зрения. Самое главное — это вера в то, что делаешь. Бывают эпизоды, когда делаешь все правильно, но что-то не получается. Но в концовке твой труд все равно будет вознагражден. История с «Зенитом» — из этой серии», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5038637-fedotov-pobeda-nad-zenitom-glavnoe-vera-v-to-chto-delaesh-trud-budet-voznagrazhdyon.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК ЦСКА (Москва)
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