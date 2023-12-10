Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 декабря, 22:46

Федотов — о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Предпосылок для положительного результата было предостаточно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Краснодара» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

Красно-синие пропустили решающий гол на 90-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, вышедший на замену.

«Нам не хватало хладнокровия, чтобы довести до ума моменты, которые мы создавали. Сегодня вратарь был половиной команды, сделал много сейвов. Но предпосылок для положительного результата было предостаточно», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в РПЛ перед зимним перерывом. В следующем туре весной армейцы на своем поле сыграют с «Оренбургом» (1-3 марта).

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
7
Обсудить
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Политолог напомнил о давнем отказе Европы от российского газа
Склад на площади 400 кв. м загорелся в Московской области
Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном
Иосиф Пригожин попал в больницу
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Ивич — о моменте с голом в ворота ЦСКА: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал наоборот. Самый умный игрок»
Рахимов заявил, что не смотрит на место «Рубина» в турнирной таблице
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Бывший тренер сборной Испании и «Монако» Морено может возглавить «Сочи»
Федотов — о восьмом месте ЦСКА в РПЛ: «Как можно быть довольным результатом, если мы находимся в середине таблицы?»
«Краснодар» — зимний чемпион! Но весной удержать первую строчку в РПЛ будет очень трудно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сперцян ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре» в зимнее межсезонье

Федотов — о восьмом месте ЦСКА в РПЛ: «Как можно быть довольным результатом, если мы находимся в середине таблицы?»