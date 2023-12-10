Федотов — о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Предпосылок для положительного результата было предостаточно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Краснодара» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

Красно-синие пропустили решающий гол на 90-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, вышедший на замену.

«Нам не хватало хладнокровия, чтобы довести до ума моменты, которые мы создавали. Сегодня вратарь был половиной команды, сделал много сейвов. Но предпосылок для положительного результата было предостаточно», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в РПЛ перед зимним перерывом. В следующем туре весной армейцы на своем поле сыграют с «Оренбургом» (1-3 марта).