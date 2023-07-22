Федотов — о поражении от «Урала»: «Равный матч, у нас даже моменты были поострее»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

«Получился равный матч с равными возможностями. У нас даже моменты были поострее, когда должны были забивать. Например, у Антона Заболотного, еще момент со стандарта, когда вытащили мяч из девятки.

Но мы пропустили, потеряли концентрацию, не доиграли со стандарта. Хотя после этого как раз и был момент Заболотного. Команда доминировала, создавала, но было непросто. «Урал» закрылся, вдесятером качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать неприятности в быстрых атаках», — цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».