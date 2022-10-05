Федотов рассказал, что думает о календаре ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о календаре команды в текущем сезоне.

— Как вам игра ЦСКА? Получается то, что вы хотите видеть от команды?

— Знаете, всегда есть куда стремиться. Работы непочатый край. Но мы будем шаг за шагом улучшать наши позиции.

— Впереди три дерби подряд. Как вы смотрите на такой календарь?

— Это очень интересно. Дерби — всегда праздник. Мы рассматриваем эти матчи с такой точки зрения. Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать.

— Задача — три победы?

— Давайте будем отталкиваться сначала от первого матча, а потом уже двигаться поэтапно.

В ближайших турах РПЛ ЦСКА сыграет против «Динамо» и «Спартака». В 4-м туре Пути РПЛ Кубка России армейцы встретятся с «Торпедо».