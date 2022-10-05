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Сегодня, 10:33

Федотов — о календаре ЦСКА: «Дерби — всегда праздник. Надеюсь, будем побеждать»

Федотов рассказал, что думает о календаре ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
Микеле Антонов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о календаре команды в текущем сезоне.

— Как вам игра ЦСКА? Получается то, что вы хотите видеть от команды?

— Знаете, всегда есть куда стремиться. Работы непочатый край. Но мы будем шаг за шагом улучшать наши позиции.

— Впереди три дерби подряд. Как вы смотрите на такой календарь?

— Это очень интересно. Дерби — всегда праздник. Мы рассматриваем эти матчи с такой точки зрения. Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать.

— Задача — три победы?

— Давайте будем отталкиваться сначала от первого матча, а потом уже двигаться поэтапно.

В ближайших турах РПЛ ЦСКА сыграет против «Динамо» и «Спартака». В 4-м туре Пути РПЛ Кубка России армейцы встретятся с «Торпедо».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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