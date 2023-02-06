Федотов — о трансферных целях ЦСКА в 2022 году: «Мы не получили всех, на кого изначально рассчитывали»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что ситуация с отстранением российских команд от еврокубков усложнила подписание иностранных игроков.

«Футболист должен подойти нам по всем параметрам. Это сложно. Причины всем известны: это Россия, нет еврокубков — а значит, автоматически вырастают цена и желаемая зарплата. На рынке зачастую для клубов РПЛ доступны только футболисты после травмы, те, кому нужно восстанавливать кондиции, перезапускать карьеру, кто потерял место в стартовом составе своего клуба. Мы проделали колоссальную работу во время трансферного окна, времени было мало, набирали в том числе на флажке — и не получили всех, на кого изначально рассчитывали. Только к восьмому туру подписали Рошу», — приводит Sport24 слова Федотова.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.