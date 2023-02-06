0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:43

Федотов — о трансферных целях ЦСКА в 2022 году: «Мы не получили всех, на кого изначально рассчитывали»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что ситуация с отстранением российских команд от еврокубков усложнила подписание иностранных игроков.

«Футболист должен подойти нам по всем параметрам. Это сложно. Причины всем известны: это Россия, нет еврокубков — а значит, автоматически вырастают цена и желаемая зарплата. На рынке зачастую для клубов РПЛ доступны только футболисты после травмы, те, кому нужно восстанавливать кондиции, перезапускать карьеру, кто потерял место в стартовом составе своего клуба. Мы проделали колоссальную работу во время трансферного окна, времени было мало, набирали в том числе на флажке — и не получили всех, на кого изначально рассчитывали. Только к восьмому туру подписали Рошу», — приводит Sport24 слова Федотова.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-fedotov-o-transferakh-tsska-2022-ne-poluchili-vsekh-na-kogo-rasschityvali-eto-rossiya-net-yevrokubkov-tsena-rastet
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Факеле» заявили, что землетрясение в Турции не повлияло на сборы команды
Ребров и помощник Абаскаля посетили матч «Зенита» в ОАЭ
Ари считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет
Паршивлюк — о Захаряне: «Когда тобой интересуются команды уровня «Челси», это не может не отвлекать»
«На игру с «Торпедо» Тюкавин вышел без желания». Паршивлюк рассказал, за что «пихает» молодым динамовцам
«Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк рассказал, как воспринял возвращение Норманна в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ари считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет

Ребров и помощник Абаскаля посетили матч «Зенита» в ОАЭ