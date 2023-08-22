Федотов рассказал, как меняется игра ЦСКА с выходом Торопа вместо Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову ответил на вопрос, как меняется игра армейцев из-за выхода запасного вратаря Владислава Торопа.

«Я думаю Тороп достаточно устойчив психологически. Он имел практику в кубковом матче. Это дорогого стоит. В ментальности не изменилось [ничего] в плане того, что кто-то кому-то не доверяет.

Первый тайм [матча с «Сочи» в 4-м туре РПЛ], что команда чувствовала себя уверенно. Мы не позволили сопернику практически ничего создать в атаке. Сами имели ряд моментов, когда должны были открывать счет. Здесь же психология, что произошло после забитого нами гола. Вот она психология, когда команда стала осторожничать и охранять счет. Потихоньку игра разваливается", — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

В этом сезоне 19-летний Тороп вышел в стартовом составе в кубковых матчах с «Оренбургом» и «Факелом» и в РПЛ — с «Сочи» и «Динамо».