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Федотов рассказал, как перевел Облякова на позицию инсайда

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как перевел Ивана Облякова на позицию инсайда.

— Борис Рапопорт, тренировавший Ивана Облякова в молодежке «Зенита», говорит, что вы просто вернули игрока на его родную позицию, и в этом секрет его успеха. Вы и сами сказали Слуцкому, что считаете Облякова инсайдом. Знали ли, что он там ранее играл в зенитовском дубле, и как вам в голову пришла идея его туда поставить?

— При анализе Вани мы ориентировались именно на это амплуа, но надо отдать должное тому, что он не сопротивлялся смене позиции. И Валерий Лобановский не раз говорил, что с футболистами, которые против перестановок, нужно расставаться. Кстати, когда Обляков оказывался на других позициях, это были вынужденные меры, но он с огромным энтузиазмом их закрывал. А позицию инсайда как основную мы выбрали потому, что Иван показал: он способен отдавать и забивать.

— Обляков раньше представлялся инфантильным игроком, местами расслабленным. Изменился ли он? И нужно ли меняться Кучаеву, о котором вы сказали Слуцкому: «Надо себя злить, заводить, выгрызать, доставать амбиции?» Эти слова выглядели как вызов футболисту.

— Вызов нужно бросать каждому футболисту. Просто такова природа человека, что он порой расслабляется. Такое бывает с каждым. Кроме Акинфеева, потому он и капитан, и лидер. Но с остальными происходит по-другому, поэтому приходится применять различные действия, чтобы разозлить или вернуть человека с небес на землю. Хотелось бы верить, что меняется вся команда. Думаю, что доказательства тому — серебряные медали и выигрыш Кубка, — сказал Федотов «СЭ».

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в чемпионате России в прошедшем сезоне. Кроме того, армейцы стали победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: Главчич и Долгов покинули «Химки»