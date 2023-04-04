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Федотов рассказал, как проходит адаптация легионеров в ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как в клубе проходит работа с легионерами.

«После международных перерывов многие тренера испытывают некоторую гамму чувств. Нужно оценить состояние тех легионеров, которые приедут, понять готовность футболистов. Летом Карраскаль и Мендес только получили приглашения. Понимали, что некоторое время нужно футболистам чтобы включиться. Работа была с ними проведена, беседовали с игроками. Тем не менее, наверное, не сразу это дошло. Здесь можно и к себе предъявлять какие-либо претензии. Значит мы не достучались. Но потом уже дали им восстановиться, дали им прийти в себя и выпустили в стартовый состав. Это тоже опыт, и для нас, и для футболистов», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

В настоящее время в составе ЦСКА играют 8 легионеров.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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