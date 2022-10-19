Федотов рассказал о плане игры против пары Промес — Соболев

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, каким был план игры против пары топ-бомбардиров «Спартака» — Квинси Промеса и Александра Соболева.

— Что вы придумали против связки Промес — Соболев?

— Это была командная работа. Нужно было убрать подготовленные передачи с фланга. Плюс не дать разбежаться Промесу. Пару раз мы упустили. Был эпизод в первом тайме, когда соперник быстро атаковал с левого фланга и Промес нанес один из четырех ударов «Спартака» в этом матче. А потом — гол. С такими оппонентами нужно сохранять концентрацию по ходу всего матча.

— Соболев забивает в семи матчах подряд, и это впервые с 1955 года, когда у игрока «Спартака» такая голевая серия. Готовясь к игре, вы учитывали такой его кураж? На что в его действиях просили своих футболистов обратить особое внимание?

— Конечно, учитывали. Что отличает нынешнего Соболева — игра вторым темпом: он отходит в глубину поля, он очень хорошо участвует в созидательных действиях, цепляется за мячи, у него есть голевые передачи. Мы должны были действовать очень плотно и компактно.

Говорили и о том, что Соболев опасен на «втором этаже». Одной из задач было не дать сопернику организоваться и сделать нацеленные передачи. Естественно, это требовало серьезной работы в своей штрафной. Но он показал свои лучшие качества на пространстве, убежал один в один — здесь мы немного недоработали.

Матч ЦСКА — «Спартак» в рамках 13-го тура РПЛ завершился вничью 2:2.