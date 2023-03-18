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Сегодня, 17:31

Федотов рассказал о состоянии игроков ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии игроков перед матчем 20-го тура РПЛ против «Зенита».

— Все ли игроки готовы? Как себя чувствует Игорь?

— Все готовы и готовятся.

— Давно ли Агапов приступил к тренировкам в общей группе?

— Неделю, наверное, с нами занимается. Постепенно наращивает обороты. Сегодня полноценно уже занимается. В Самаре еще он слишком мало времени провел в общей группе. Игра в футбол предъявляет очень серьезные требования. Надо быть готовым.

— Как самочувствие Виллиана Роши?

— Роша готовится по собственному режиму. Все будет хорошо, и он завтра появится на поле.

— Как отреагировали на непопадание Чалов в финальный список сборной?

— Конечно, все достойны вызова. Все работают. Федя забивал в предыдущих матчах. Выбирает тренер, он смотрит состав. Федя приглашался и до этого. Это дополнительный стимул зарекомендовать себя, чтобы попасть в следующий раз.

— Не дело, что из ЦСКА всего один игрок в сборной.

— Есть к чему стремиться. Еще один вызов для игроков нашей команды.

— Игра с «Зенитом» — самый главный вызов в РПЛ?

— Это противостояние, которое можно приравнять к матчам со «Спартаком» или «Динамо». Любой матч — вызов. За любой матч дают три очка. «Зенит», на данный момент, является флагманом нашего футбола. Тут не нужно лишних слов. Нужно показывать и доказывать свою состоятельность.

— Поддержки стадиона игрокам хватает?

— Все видят, что стадионы пустуют. Болельщиков все меньше и меньше. Полный стадион — то, что нужно футболу. Мы всегда говорим, что футбол — для болельщиков. Это дополнительная энергетика. Не зря мы говорим, что это двенадцатый игрок.

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Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Владимир Федотов (тренер)
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