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Сегодня, 23:00

Федотов рассказал о своем отношении к Абаскалю и тренерам-иностранцам

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскалю и в целом к тренерам-иностранцам.

— Разъясните: как вы в целом относитесь к тренерам-легионерам? Кое у кого после обмена любезностями в конце первого тайма появились вопросы на этот счет.

— С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Повторяю: мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички, с которым хорошо знаком и подробно общался на сборах. Мне очень понравилось его позитивное отношение и к жизни, и к футболу. Игра его команды — воплощение такой жизненной позиции.

— Можете теперь, в спокойной обстановке, сказать, как относитесь к Абаскалю и к его работе в «Спартаке»?

— Понимаю, что Абаскаль проделал серьезную работу. Во время флеш-интервью перед матчем мне задали вопрос, в чем хороша команда соперников. Я ответил, что «Спартак» хорош командной игрой. По-другому результаты не добываются. Мы видели в каждом их матче страсть, желание побеждать. Это — заслуга тренера. Он сумел объединить ребят идеей.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Владимир Федотов: «После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Федотов объяснил, что в словах «Что-то там прыгало» имел в виду не Абаскаля

Федотов подробно оценил ситуацию с Зобниным и Гайичем, после которой ЦСКА забил «Спартаку» первый гол