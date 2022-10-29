Федотов рассказал об отношении к тренеру «Локомотива» Федорову

29 октября, 23:02
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 15-го тура РПЛ (1:0) рассказал о взаимоотношениях с и.о главного тренера «Локомотива» Андреем Федоровым.
— У вас был сегодня такой образцовый small talk (болтовня/небольшой разговор — перевод с англ.) после матч с тренером Федоровым. Кажется, вы сказали, что игрок «Локомотива» был достоин желтой карточки, а коллега обратил внимание, что ваш игрок. Что там было?
— Так всегда бывает. Каждый тренер защищает свою команду. Мы нормально поговорили. Мы с Андреем давно знакомы, у нас очень хорошие отношения. Вы видели, как мы пообщались, — очень тепло. Обсудили эти моменты. Понятно, что все мы хотели выиграть, но тем не менее мы подали друг другу руки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования