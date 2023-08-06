Федотов считает, что ЦСКА не нужно убирать со стадиона граффити с изображением Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о том, стоит ли клубу убирать со стадиона граффити с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса.

«Нет, это история — надо помнить традиции, — цитирует «РБ Спорт» Федотова. — Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему — что же все-таки произошло — у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает».

Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.