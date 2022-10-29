Федотов считает, что его отстранение после ситуации с Абаскалем было кем-то спродюсировано

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что история с его отстранением после истории с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем была спродюсирована.

— Я правильно понимаю, что вы немножко удивлены тем шумом, который поднялся после дерби?

— Конечно удивлен. Потому что там не было прецедента, обычный рабочий момент, эмоции, не более того, кем-то спродюсированные, пущенные в СМИ.

— Вы считаете, что у этой истории был продюсер?

— Так получается, что да, потому что мы разошлись, подали друг другу руки. А в итоге оказалось, что где-то кто-то виноват. Многим показалось, что хотели меня сделать почему-то виноватым.

— У вас на один матч условная дисквалификация. Вы будете себя вести теперь осмотрительней?

— Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Получается сложно, кто-то более спокоен, кто-то более эмоционален. Но я всегда хочу оставаться порядочным. Если это происходит даже в пылу каких-то эмоций, это не направлено на оскорбление, унижение. Это только эмоции, которые могут меня захлестнуть. А в остальном это происходит из-за моей любви к футболу и нежелании проигрывать.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаля дисквалифицировали на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23).