Федотов ушел от ответа на вопрос об игровом времени Адольфо Гайча

29 октября, 22:55
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру «Зенита», а также высказался об игре Адольфо Гайча после матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).
— Есть игрок, который удивил вам больше всего по этим 15 матчам?
— Думаю, что это еще впереди. Хотелось бы, чтобы все игроки нашей команды нас удивляли в лучшем смысле этого слова, показывали свой максимальный уровень.
— На ваш взгляд, «Зенит» выглядит как команда, которую невозможно на дистанции победить?
— На самом деле, мы все прекрасно знаем, что это хорошо укомплектованная команда. Есть равноценные замены в случае получения травмы кем-то из основного состава. Поэтому мы и говорим о длине скамейки. На длинном этапе это, порой, играет решающую роль.
— Почему Адольфо Гайч получает недостаточно игрового времени? Неужели он хуже даже Антона Заболотного.
— Давайте оставим этот вопрос. Мы работаем и работаем очень хорошо. И Адольфо Гайч трудится на все 5 с плюсом.
— То есть его время придет?
— Будем надеяться, что да.
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