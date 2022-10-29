Федотов ушел от ответа на вопрос об игровом времени Адольфо Гайча

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру «Зенита», а также высказался об игре Адольфо Гайча после матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

— Есть игрок, который удивил вам больше всего по этим 15 матчам?

— Думаю, что это еще впереди. Хотелось бы, чтобы все игроки нашей команды нас удивляли в лучшем смысле этого слова, показывали свой максимальный уровень.

— На ваш взгляд, «Зенит» выглядит как команда, которую невозможно на дистанции победить?

— На самом деле, мы все прекрасно знаем, что это хорошо укомплектованная команда. Есть равноценные замены в случае получения травмы кем-то из основного состава. Поэтому мы и говорим о длине скамейки. На длинном этапе это, порой, играет решающую роль.

— Почему Адольфо Гайч получает недостаточно игрового времени? Неужели он хуже даже Антона Заболотного.

— Давайте оставим этот вопрос. Мы работаем и работаем очень хорошо. И Адольфо Гайч трудится на все 5 с плюсом.

— То есть его время придет?

— Будем надеяться, что да.