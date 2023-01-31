Федотов высказался о слухах о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о возможном переходе в московский клуб форварда Артема Дзюбы.
«Это какая-то спланированная акция. Кто-то о чем-то говорил, что кто-то его приобретает? Мы же понимаем, что у каждого берут мнение по поводу этого. Получилось не то что несолидно. Понятно, что просто нужно что-то делать. Но мы в этом плане здесь причем? Не предлагали ли мне его? Откуда же мне знать? У нас есть руководство, спортивный директор», — приводит слова Федотова «РБ спорт».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования