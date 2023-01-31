Федотов высказался о слухах о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о возможном переходе в московский клуб форварда Артема Дзюбы.

«Это какая-то спланированная акция. Кто-то о чем-то говорил, что кто-то его приобретает? Мы же понимаем, что у каждого берут мнение по поводу этого. Получилось не то что несолидно. Понятно, что просто нужно что-то делать. Но мы в этом плане здесь причем? Не предлагали ли мне его? Откуда же мне знать? У нас есть руководство, спортивный директор», — приводит слова Федотова «РБ спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.