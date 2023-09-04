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Сегодня, 15:39

Федотов высказался о трансферной кампании ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба.

«Огорчает ли меня, что второй сезон трансферы у ЦСКА происходят к 7-8 туру? Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось не то что тренироваться, а играть. Это не способствует набору форму — одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После семи туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (17 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-fedotov-ogorchaet-chto-vtoroj-sezon-transfery-u-tsska-proishodyat-k-7-8-mu-turu/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
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16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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