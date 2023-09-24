Главный тренер ЦСКА Федотов: «Мы вырвали эту ничью и до последнего имели шанс выйти вперед»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Ростовом» в 9-м туре РПЛ (3:3). По его словам, между обороной и атакой московской команды нет баланса.

«Очень обескураживающее начало матча. Дальний удар немножко нас встряхнул, но мы не отреагировали должным образом. Допустили ошибки в простых моментах, сами себе «привезли». Нам есть, что анализировать и над чем думать. Второй гол перевернул все с ног на голову: мы включились, показали, на что способны. Начала получаться комбинационная игра. В начале второго тайма слишком легко пропустили третий гол. Но нужно отдать должное команде — ребята не раскисли и не бросили играть, хотя это последнее дело, конечно. Мы вырвали эту ничью и до последнего имели шанс выйти вперед. Но для тренерского штаба такая игра — это не очень, ведь это показывает, что между обороной и атакой нет баланса. Будем разбирать», — приводит пресс-служба московского клуба слова Федотова.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября), а ростовчане сыграют с «Уралом» (29 сентября).