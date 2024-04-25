Федотов заявил, что у ЦСКА нет вопросов к Казарцеву после матча со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Есть ли у вас вопросы к главному судье?

— Нет, это не наша профессия. У них есть руководство, они разбирают игры, анализируют. Если мы начнем заниматься судейством, то не останется время на работу в своем коллективе, — сказал Федотов.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.