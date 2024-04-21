Федотов заявил, что в ЦСКА готовят смену Акинфееву

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему голкипер Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева на матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Игорь здоров, готов, у нас напряженный график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с «Балтикой», и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надежный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Всего на счету 38-летнего голкипера 760 матчей за армейцев, 689 пропущенных голов и 316 сыгранных на ноль встреч.