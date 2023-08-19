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Сегодня, 15:48

Главный тренер ЦСКА Федотов: «Ждем прибытия Давилы с секунды на секунду, все согласовано»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о текущем состоянии сделки по трансферу форварда «Леона» Виктора Давилы.

«Мне сказали, что все согласовано, ждем его прибытия с секунды на секунду. Надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, натренированный и без раскачки будет нам помогать», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

В июле появилась информация о том, что Давила продолжит карьеру в ЦСКА. Отмечалось, что 25-летний футболист выкупит свой контракт у мексиканского клуба за 5 миллионов евро и перейдет в московскую команду на правах свободного агента.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. За мексиканский клуб он провел 105 матчей, в которых отметился 33 голами и 13 результативными передачами.

По итогам четырех туров ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Леон
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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