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Сегодня, 12:52

Федотов заявил, что забег Фернандеса не вызвал у него никаких эмоций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса во вчерашнем матче команд.

«Что чувствовал после просмотра момента? Да никакой эмоции», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После гола Дугласа Сантоса Фернандес прибежал со скамейки, чтобы отпраздновать забитый мяч в ворота ЦСКА.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-fedotov-nikakoj-e-motsii-zabeg-fernandesa-ne-vy-zval/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Марио Фернандес
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Сочи – Спартак
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