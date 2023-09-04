Федотов заявил, что забег Фернандеса не вызвал у него никаких эмоций

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса во вчерашнем матче команд.

«Что чувствовал после просмотра момента? Да никакой эмоции», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После гола Дугласа Сантоса Фернандес прибежал со скамейки, чтобы отпраздновать забитый мяч в ворота ЦСКА.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.