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Сегодня, 18:38

Федун назвал фактор, который его расстроил в разгромной победе «Спартака» над «Химками»

Микеле Антонов
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от разгромной победы красно-белых над «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ (5:0).

«Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах. Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» остались на 15-й позиции (9 очков). Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 14 матчей.

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Леонид Федун
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15
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