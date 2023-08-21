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РПЛ

Сегодня, 18:15

Федун не видит причины для отставки Абаскаля

Дарья Алексеева
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что не видит причин для отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему», — сказал Федун «СЭ».

Леонид Федун. «Не вижу причин для отставки Абаскаля — он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать». Интервью Леонида Федуна

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.

После поражения от «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России (1:3) «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
10
12
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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