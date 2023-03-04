Федун обвинил Мешкова в убийстве интриги в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» отмененный гол нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча», — сказал Федун корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Форвард отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.