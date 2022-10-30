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30 октября, 23:26

Федун: «Квинси Промес и Александр Соболев — большие молодцы»

Алина Савинова
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Бывший президент и владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России (1:0).

«Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру. Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован. Квинси Промес и Александр Соболев — большие молодцы!» — цитирует Федуна Sport24.

После этой встречи «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, «Торпедо» — последнее (6 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-30-sobolev-i-promes-bolshiye-molodtsy-fedun-o-pobede-spartaka-nad-torpedo
Александр Соболев
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Федун
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