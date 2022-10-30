Федун: «Квинси Промес и Александр Соболев — большие молодцы»

Бывший президент и владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России (1:0).

«Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру. Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован. Квинси Промес и Александр Соболев — большие молодцы!» — цитирует Федуна Sport24.

После этой встречи «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, «Торпедо» — последнее (6 очков).