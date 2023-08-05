Федун — о чемпионских амбициях «Спартака»: «Дождемся матча с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о чемпионских амбициях красно-белых в сезоне 2023/24.

«Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20-го августа, когда будем играть с «Зенитом». После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции. Пока тех соперников, с которыми играли, надо было побеждать. Только «Краснодар» стоит особняком. Но это был кубковый матч», — сказал Федун «СЭ».

После матча с «Рубином» «Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет на шестой строчке с 4 очками, но команда из Санкт-Петербурга еще не провела свой матч против «Динамо» в 3-м туре чемпионата страны.

«Спартак» встретится с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ 20 августа в 19:30.