Федун раскритиковал судейство Безбородова: «Снова грубейшие ошибки. Второй матч подряд у Соболева крадут гол»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» победу московской команды над «Факелом» в 19-м туре РПЛ (3:2).

«Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не мнение судья с удовольствием назначил пенальти. Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру и это принесло плохо. «Факел» достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» — сказал Федун «СЭ»

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

«Факел» занимает 14-е место с 15 очками за 19 матчей.