Федун верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом в новом сезоне: «Первые пять туров все покажут»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от команды в предстоящем сезоне РПЛ.

«У всех болельщиков «Спартака», в том числе у меня, всегда одни и те же ожидания перед новым сезоном. Не знаю, насколько трансферы команды помогут бороться за чемпионство. Про «Зенит» сейчас тоже многое пишут — кто-то у них уходит, кто-то остается. Первые пять туров все покажут! Конечно, как болельщик верю, что команда сможет стать чемпионом», — сказал Федун «СЭ».

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре сезона-2023/24 «Спартак» встретится с «Оренбургом». Встреча пройдет 23 июля в Москве и начнется в 17.30 мск.