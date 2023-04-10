Федун заявил, что про последние результаты «Спартака» нельзя сказать ничего хорошего

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что результаты московского клуба оставляют желать лучшего.

«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», — приводит ТАСС слова Федуна.

Красно-белые не могут победить в последних пяти матчах. На данный момент московская команда занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 22 тура.