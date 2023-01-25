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Сегодня, 12:55

Источник: «Фенербахче» интересуется форвардом «Локомотива» Изидором

Иван Торопцев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору, утверждает издание Fotospor.

Как сообщает источник, турецкий клуб ищет варианты для усиления атаки и может подписать 22-летнего француза. По данным издания, «Фенербахче» уже отправил железнодорожникам предложение по форварду, при этом московский клуб готов отпустить игрока в аренду до конца сезона-2022/23.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Фенербахче
Вильсон Изидор
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