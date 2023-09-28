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Сегодня, 10:34

Фернандес назвал жестокой и несправедливой ситуацию с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Футболист «Зенита» Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал жестокой и несправедливой ситуацию с ЦСКА, которая возникла после его перехода в петербургский клуб.

«Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые. Момент, когда я был счастливее всего в России? На чемпионате мира. Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу. Осталась ли у меня обида на ЦСКА? Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582061-mario-situatsiya-s-tsska-vpervyye-pokazala-mne-mir-zhestok-i-nespravedliv
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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