Фернандес назвал жестокой и несправедливой ситуацию с ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал жестокой и несправедливой ситуацию с ЦСКА, которая возникла после его перехода в петербургский клуб.

«Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые. Момент, когда я был счастливее всего в России? На чемпионате мира. Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу. Осталась ли у меня обида на ЦСКА? Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.