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Сегодня, 18:10

Фернандес обратился с прощальным сообщением к болельщикам «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник Марио Фернандес произнес прощальную речь в связи с уходом из «Зенита».

В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

«Привет, ребята! Как вы знаете, я ухожу из «Зенита», но хочу поблагодарить всех: клуб, игроков, сотрудников, болельщиков за уважение и поддержку. Обнимаю вас», — сказал футболист в видео, опубликованном пресс-службой сине-бело-голубых.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого 33-летний защитник выступал в РПЛ за ЦСКА (с 2012 по 2022 годы).

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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