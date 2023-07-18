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Сегодня, 09:52

Фернандес отреагировал на слухи о том, что «Зенит» не хотел подписывать с ним контракт из-за лишнего веса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» Марио Фернандес опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.

«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из-за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно», — приводит слова Фернандеса matchtv.ru.

«Зенит» 17 июля объявил о переходе Фернандеса. 32-летний защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. Перед подписанием контракта появилась информация, что объявление о трансфере откладывается из-за плохой физической формы Фернандеса.

Ранее Марио на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 годы. В прошлом году он приостановил карьеру и расторг соглашение с армейцами.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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