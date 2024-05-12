Фернандес: «Перед матчем с «Балтикой» знали результаты «Зенита» и «Краснодара»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился эмоциями от победы над «Балтикой» в 28-м туре РПЛ (3:2).

«Испытываю радость, удовлетворение. Довольно сложная игра, мы проявили характер и одержали эту важную победу. Недостаточно хорошо играли. Есть еще над чем поработать на следующей неделе. Нужно хорошо подготовиться к следующему матчу. Следиои ли в команде за игрой «Зенита» и «Краснодара»? Да, в курсе. Мы были сконцентрированы на нашей игре, но перед матчем с «Балтикой» знали, что наши конкуренты проиграли и старались сделать все, чтобы победить», — приводит слова Роберто Фернандеса «РБ Спорт» .

После 28 тура «Динамо» набрало 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Марцела Лички на два очка опережают ближайшего преследователя — «Зенит».